Schumacher il ritorno, figlio Michael in pista: “I miei vicini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mick Schumacher è pronto a far emozionare il pubblico italiano, riportando sulle piste di Formula 1 un nome che ha fatto la storia assoluta di questo sport. Michael Schumacher (Getty Images)La traccia indelebile lasciata dall’uomo qui sopra descrive un periodo delle nostre vite, della nostra storia e ci fa riflettere. Protagonista è Michael Schumacher, uomo straordinario e fin troppo sfortunato che ha dovuto affrontare un percorso drammatico proprio sul momento più bello della sua vita. Il suo nome però tornerà in pista e lo farà grazie al figlio Mick, talentuoso pilota pronto a fare il debutto nel Mondiale di Formula 1. Impossibile non pensare a quell’uomo di cui si è saputo poco o niente negli ultimi anni e che ha lasciato nelle nostre vite un ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Mickè pronto a far emozionare il pubblico italiano, riportando sulle piste di Formula 1 un nome che ha fatto la storia assoluta di questo sport.(Getty Images)La traccia indelebile lasciata dall’uomo qui sopra descrive un periodo delle nostre vite, della nostra storia e ci fa riflettere. Protagonista è, uomo straordinario e fin troppo sfortunato che ha dovuto affrontare un percorso drammatico proprio sul momento più bello della sua vita. Il suo nome però tornerà ine lo farà grazie alMick, talentuoso pilota pronto a fare il debutto nel Mondiale di Formula 1. Impossibile non pensare a quell’uomo di cui si è saputo poco o niente negli ultimi anni e che ha lasciato nelle nostre vite un ...

