Roma | Bernaudo | “Raggi ‘anatra zoppa’ si dimetta | partiti nel caos”

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “Ci siamo battuti per non rinviare le elezioni, ma i partiti politici hanno fatto quadrato e con la scusa della pandemia hanno preso tempo. Il Pd in poche settimane ha registrato le dimissioni polemiche del segretario Zingaretti e il balletto pietoso su Gualtieri. La Raggi balla da sola, ma ormai è un’anatra zoppa e deve dimettersi. Il centrodestra che dovrebbe parlare di come risolvere i problemi di Roma cerca invano un candidato supereroe. Roma ha bisogno di una rivoluzione amministrativa e non della squallida lotta tra bande a cui assistiamo, da parte di chi l’ha distrutta. Dal 15 aprile tutti i sindaci scaduti sono abusivi, il governo deve commissariarli, una proroga della loro attività è illegittima e non possiamo consentire che facciano campagna elettorale a spese dei contribuenti”. Lo scrive su Facebook Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco a Roma.