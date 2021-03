Perché la variante «newyorkese» osservata in Italia non è considerata preoccupante (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono due i tamponi molecolari con cui i virologi degli Ospedali riuniti di Ancona hanno potuto certificare la presenza della variante Covid B.1.526, emersa per la prima volta in due studi ancora da revisionare (preprint). Proviene dagli Stati Uniti ed è meglio nota come newyorchese. Sono migliaia le varianti emerse che interessano una regione particolare della glicoproteina Spike (S), l’antigene del nuovo Coronavirus, ovvero il mezzo con cui il virus attacca le cellule e può a sua volta essere riconosciuto dagli anticorpi del nostro Sistema immunitario. In gran parte parliamo di «variants of interest» (VOI). Non ci preoccupano particolarmente, in quanto non sono emersi indizi significativi di una loro pericolosità. Quelle che suscitano maggiore preoccupazione, le «variants of concern» (VOI), sono tre: B.1.1.7 (variante inglese); B.1.351 (un ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono due i tamponi molecolari con cui i virologi degli Ospedali riuniti di Ancona hanno potuto certificare la presenza dellaCovid B.1.526, emersa per la prima volta in due studi ancora da revisionare (preprint). Proviene dagli Stati Uniti ed è meglio nota come newyorchese. Sono migliaia le varianti emerse che interessano una regione particolare della glicoproteina Spike (S), l’antigene del nuovo Coronavirus, ovvero il mezzo con cui il virus attacca le cellule e può a sua volta essere riconosciuto dagli anticorpi del nostro Sistema immunitario. In gran parte parliamo di «variants of interest» (VOI). Non ci preoccupano particolarmente, in quanto non sono emersi indizi significativi di una loro pericolosità. Quelle che suscitano maggiore preoccupazione, le «variants of concern» (VOI), sono tre: B.1.1.7 (inglese); B.1.351 (un ...

