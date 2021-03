Milan | il figlio di Nordhal | “Ibrahimovic più decisivo di Cristiano Ronaldo”

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in confer… - p_scodeller : @IlfuEelst @Ilconservator Anche perché al Milan capita anche che il figlio erediti la fascia di capitano e vinca anche più del padre... - sportli26181512 : T. Nordahl: 'Mio padre amava il Milan. Sono orgoglioso di lui': Intervenuto a Tuttosport, Thomas Nordahl, figlio di… - SimoneTogna : Thomas #nordhal, figlio di Gunnar(il giocatore che ha segnato più gol della storia del #Milan) su Tuttosport: “la… - MilanWorldForum : Figlio Nordhal:'Ecco chi è meglio tra Ibra e mio padre. E su Ronaldo e Lukaku...' Le dichiarazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan figlio

È inspiegabile quello che è successo, e non è naturale che un padre perda un. Faccio le ... Quest'anno molte delle prime perdono punti con le squadre piccole, Inter enon molleranno, ma poi ......, ma ad accendersi è il duello dialettico a distanza con la Juventus. Nella lunga intervista rilasciata da Pavel Nedved a 'Dazn', il vicepresidente dei bianconeri aveva sottolineato 'Mio...Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, ha anche spiegato le sue preferenze per Ibrahimovic e Lukaku rispetto a Cristiano Ronaldo, direttamente ai microfoni di Tuttosport: «Voto per Zlatan e per Romelu. Mi ...Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, ha eletto i suoi preferiti tra Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, ha anche spiegato le ...