Luna park e circhi tornano in piazza ma per protestare: "Le nostre attività all'aperto sono sicure, fateci riaprire" (Di giovedì 25 marzo 2021) La manifestazione promossa venerdì 26 in undici città. "Situazione drammatica per 5 mila imprese e 20 mila lavoratori". I problemi di un settore in crisi già prima della pandemia Leggi su repubblica (Di giovedì 25 marzo 2021) La manifestazione promossa venerdì 26 in undici città. "Situazione drammatica per 5 mila imprese e 20 mila lavoratori". I problemi di un settore in crisi già prima della pandemia

Advertising

IacobellisT : RT @Comunardo: L’esperienza del #facciamocome la Germania sta diventando simile a quella delle montagne russe al luna park - BariLive : Bari: Coronavirus, luna park e circhi chiusi da un anno: i lavoratori scendono in piazza - lorenteggio : #COVID-19, DOMANI IN #PIAZZADUOMO PROTESTANO #LUNAPARK E CIRCHI. “CRISI SEMPRE PIÙ PROFONDA, DOBBIAMO RIAPRIRE PER… - corrmezzogiorno : #Napoli Luna Park e giostre chiuse, lavoratori in piazza Plebiscito - PalermoToday : L'ombra dell'usura sulle famiglie senza lavoro per Covid, dalla piazza arriva l'urlo di giostrai e circensi… -