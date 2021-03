L’impegno dei Servizi Sociali durante la pandemia | il sindaco Melucci ringrazia tutti gli addetti

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 25 marzo 2021) IlRinaldoha incontrato i dipendenti della direzione, nelle due sedi di via Lazio e via Veneto, perrli dell’operato svolto in questo particolare periodo, ma anchetutto il lockdown. Un’attestazione di merito del primo cittadino perprofuso, in prima linea nel rapporto con il pubblico e rispetto ai tanti problemi da risolvere, che ha trovato soddisfazione e gratitudine da parte dei vertici della direzione e dei responsabili delo, nonché digli impiegati amministrativi, le assistentie le psicologhe. Rispetto a queste ultime due figure professionali, inoltre, ilha ribadito che l’esecutivo è al lavoro per ...