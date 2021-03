Le mascherine e la Corte per i diritti umani (Di giovedì 25 marzo 2021) Su un sito che non ci segnalavate da tempo è apparso un .pdf di cui vi riporto tra pochissimo il testo, un .pdf che onestamente ritengo andrebbe denunciato, e chi l’ha realizzato dovrebbe essere sanzionato. Vediamo le cose per bene. Il .pdf lo potete trovare qui, io ne ho fatto uno screenshot che metto di seguito, ma è sicuramente più leggibile in formato .pdf. Il sito su cui è appoggiato (risulta in una cartella che porta come data marzo 2021) è Sa Defenza, sito vicino al partito di destra sardo Fortza Paris. Non so se sia linkato anche in qualche articolo su Sa Defenza, non m’importa, perché quello che importa è che questo documento screenshottato sta circolando su svariati social. Vediamo di analizzarne le parti insieme. Prima abbiamo il logo della Repubblica Italiana, poi quello della Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Poi inizia il ... Leggi su butac (Di giovedì 25 marzo 2021) Su un sito che non ci segnalavate da tempo è apparso un .pdf di cui vi riporto tra pochissimo il testo, un .pdf che onestamente ritengo andrebbe denunciato, e chi l’ha realizzato dovrebbe essere sanzionato. Vediamo le cose per bene. Il .pdf lo potete trovare qui, io ne ho fatto uno screenshot che metto di seguito, ma è sicuramente più leggibile in formato .pdf. Il sito su cui è appoggiato (risulta in una cartella che porta come data marzo 2021) è Sa Defenza, sito vicino al partito di destra sardo Fortza Paris. Non so se sia linkato anche in qualche articolo su Sa Defenza, non m’importa, perché quello che importa è che questo documento screenshottato sta circolando su svariati social. Vediamo di analizzarne le parti insieme. Prima abbiamo il logo della Repubblica Italiana, poi quello dellaEuropea deidell’Uomo. Poi inizia il ...

Advertising

giomo2 : RT @butacit: Le mascherine e la Corte per i diritti umani - _bufale_ : Le mascherine e la Corte per i diritti umani - butacit : Le mascherine e la Corte per i diritti umani - ArmandoTerminio : @docdrugztore @AvvocatoGuerra Quebec “La corte ritiene che [...] le mascherine chirurgiche non rappresentano una pr… - corte_dc : RT @AurelioGiansira: @corte_dc 4. È tempo di riportare a casa propria ricerche e produzioni di materiali che si sono rivelati strategici co… -