Juve U23 - Pergolettese 2 - 4. Ospito ok in rimonta

Ultime Notizie dalla rete : Juve U23

ALESSANDRIA - La Pergolettese si impone in rimonta 4 - 2 in casa della Juventus Under 23 . Erano stati i bianconeri a sbloccare il punteggio nel primo tempo con Brighenti, ma gli ospiti hanno trovato ...... JUVENTUS- PERGOLETTESE 2 - 4 SECONDO TEMPO 50' finisce qui la sfida tra Juventus under 23 e ... angolo per lama prima lo staff medico verifica le condizioni del giocatore. Tutto ok per il 18 ...Successo prezioso per la Pergolettese che vince 2-4 ad Alessandria contro la Juventus U23. Eppure sono i bianconeri a passare in vantaggio con Brighenti a inizio gara. Tra fine primo e inizio secondo.90'+6' - Finisce qui. La squadra di Zauli cade 2-4 contro la Pergolettese. 90'+5' - Duca segna il definitivo 2-4 in contropiede! 90'+4' - Alcibiade accorcia!