Inter, dal Cile sono sicuri: Vidal non si muoverà da Milano. Le ultime (Di giovedì 25 marzo 2021) Secondo fonti Cilene non c'è il rischio che Arturo Vidal lasci l'Inter prima del termine del suo contratto: i dettagli Arturo Vidal non si muoverà da Milano. Secondo il media Cileno ADN Deportes il centrocampista nerazzurro rispetterà il contratto con il club fino al termine della sua scadenza, fissata nel 2023. Tutte false quindi le voci che davano l'ex Juve vicino ad alcuni club in vista della prossima stagione, con Flamengo, Marsiglia e Galatasaray in pole position.

