“Il Servizio civile ambientale per gli under 34 sia incluso nel Recovery plan”. L’appello dei Verdi a Draghi e al ministro Cingolani (Di giovedì 25 marzo 2021) Includere nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l’istituzione di un Servizio civile ambientale destinato ai giovani under 34, che non si traduca in volontariato, ma venga retribuito dignitosamente. È quanto si chiede in un appello rivolto al premier Mario Draghi e al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani da Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, attraverso il nuovo gruppo parlamentare Facciamo ECO – Federazione dei Verdi firmato insieme alla deputata Rossella Muroni (che ne è capogruppo alla Camera) e all’ex deputato di +Europa Alessandro Fusacchia. Obiettivo: contrastare dissesto idrogeologico e inquinamento nelle aree del demanio, ma anche piantumare vaste aree del Paese, per ridurre le emissioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Includere nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l’istituzione di undestinato ai giovani34, che non si traduca in volontariato, ma venga retribuito dignitosamente. È quanto si chiede in un appello rivolto al premier Marioe alper la Transizione ecologica Robertoda Lorenzo Fioramonti, exdell’Istruzione, attraverso il nuovo gruppo parlamentare Facciamo ECO – Federazione deifirmato insieme alla deputata Rossella Muroni (che ne è capogruppo alla Camera) e all’ex deputato di +Europa Alessandro Fusacchia. Obiettivo: contrastare dissesto idrogeologico e inquinamento nelle aree del demanio, ma anche piantumare vaste aree del Paese, per ridurre le emissioni ...

