Il doppio scenario per riapertura palestre e piscine ad aprile al momento (Di giovedì 25 marzo 2021) Ci sono almeno un paio di scenari da prendere in esame oggi 25 marzo, per quanto riguarda una possibile riapertura palestre e piscine durante il mese di aprile. Auspicando un miglioramento generale della situazione contagi in Italia, complici le misure adottate con gli ultimi decreti su scala nazionale e soprattutto l’accelerazione già partita sul fronte vaccinazioni, qualche segnale incoraggiante potrebbe effettivamente arrivare dopo Pasqua. Al netto di alcuni chiarimenti necessari proprio sul fronte decreto. Prospettive su riapertura palestre e piscine ad aprile Fondamentalmente, ad oggi abbiamo un paio di situazioni potenziali da esaminare in termini di riapertura palestre e piscine ad ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Ci sono almeno un paio di scenari da prendere in esame oggi 25 marzo, per quanto riguarda una possibiledurante il mese di. Auspicando un miglioramento generale della situazione contagi in Italia, complici le misure adottate con gli ultimi decreti su scala nazionale e soprattutto l’accelerazione già partita sul fronte vaccinazioni, qualche segnale incoraggiante potrebbe effettivamente arrivare dopo Pasqua. Al netto di alcuni chiarimenti necessari proprio sul fronte decreto. Prospettive suadFondamentalmente, ad oggi abbiamo un paio di situazioni potenziali da esaminare in termini diad ...

