Il 185° Artiglieria Paracadutisti in approntamento (Di giovedì 25 marzo 2021) A partire da gennaio scorso il 185° reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” ha avviato le attività connesse all’approntamento dell’unità per l’impiego nelle operazioni internazionali all’estero. Una prima fase addestrativa è stata svolta presso il Centro Addestramento Tattico (CAT) di Monte Romano, con attività dinamiche a fuoco e simulazioni di attività tattiche offensive, difensive, abilitanti e di stabilizzazione. Nello stesso poligono militare di Monte Romano, alla presenza del Comandante della Divisione Vittorio Veneto, Gen. D. Angelo Michele RISTUCCIA, i “diavoli gialli” – tra questi anche i Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) neo assegnati al reggimento – hanno svolto addestramento al tiro con mortai pesanti Thomson-Brandt da 120mm. Successivamente il personale di staff dell’unità ha ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 25 marzo 2021) A partire da gennaio scorso ilreggimento“Folgore” ha avviato le attività connesse all’dell’unità per l’impiego nelle operazioni internazionali all’estero. Una prima fase addestrativa è stata svolta presso il Centro Addestramento Tattico (CAT) di Monte Romano, con attività dinamiche a fuoco e simulazioni di attività tattiche offensive, difensive, abilitanti e di stabilizzazione. Nello stesso poligono militare di Monte Romano, alla presenza del Comandante della Divisione Vittorio Veneto, Gen. D. Angelo Michele RISTUCCIA, i “diavoli gialli” – tra questi anche i Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) neo assegnati al reggimento – hanno svolto addestramento al tiro con mortai pesanti Thomson-Brandt da 120mm. Successivamente il personale di staff dell’unità ha ...

Advertising

elenaricci1491 : Il 185° Artiglieria #Paracadutisti in approntamento - forzearmatenews : Il 185° Artiglieria #Paracadutisti in approntamento - forzearmateeu : Un nuovo post (Il 185° Artiglieria Paracadutisti in approntamento) è stato pubblicato su -

Ultime Notizie dalla rete : 185° Artiglieria Armi, che fine fanno dopo essere state vendute? Il Rapporto SIPRI Può succedere, ad esempio, che carri armati ucraini, artiglieria, armi leggere e ... Nel 1990 è stata approvata la legge 185 sul "controllo e il monitoraggio delle esportazioni, delle ...

I Paracadutisti dell'Esercito continuano a donare il sangue al Policlinico Gemelli NewTuscia - ROMA - 185º Reggimento artiglieria paracadutisti "Folgore" e Gruppo Donatori Sangue "Francesco Olgiati" Onlus di nuovo ... effettueranno all'interno della Caserma di Bracciano del 185 RGT ...

Il Rapporto SIPRI Può succedere, ad esempio, che carri armati ucraini,, armi leggere e ... Nel 1990 è stata approvata la leggesul "controllo e il monitoraggio delle esportazioni, delle ...NewTuscia - ROMA - 185º Reggimentoparacadutisti "Folgore" e Gruppo Donatori Sangue "Francesco Olgiati" Onlus di nuovo ... effettueranno all'interno della Caserma di Bracciano delRGT ...