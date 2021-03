Ibrahimovic, programma ad hoc con la nazionale: rientro anticipato? (Di giovedì 25 marzo 2021) Ibrahimovic potrebbe rientrare prima dalla nazionale svedese: ecco il programma ad hoc per il centravanti del Milan. I dettagli Ibrahimovic potrebbe rientrare prima dalla nazionale svedese. Il centravanti del Milan, infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe giocare solo le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022 ma non l’amichevole in programma il 31 marzo. Per questo, Ibrahimovic potrebbe rientrare in anticipo e preparare con i suoi compagni la sfida contro la Sampdoria: una buona notizia per Pioli per provare a proseguire la marcia in campionato. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021)potrebbe rientrare prima dallasvedese: ecco ilad hoc per il centravanti del Milan. I dettaglipotrebbe rientrare prima dallasvedese. Il centravanti del Milan, infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe giocare solo le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar del 2022 ma non l’amichevole inil 31 marzo. Per questo,potrebbe rientrare in anticipo e preparare con i suoi compagni la sfida contro la Sampdoria: una buona notizia per Pioli per provare a proseguire la marcia in campionato. CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Diaz sulla sinistra, Ibrahimovic torna dal 1': Di seguito le formazioni… - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Zlatan titolare per amore e per forza': 'Zlatan titolare per amore e per forza'. Il Corriere… -