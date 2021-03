I 9 paradossi della strategia Ue Farm to Fork (Di giovedì 25 marzo 2021) Presentato oggi in diretta dal Brussels Press Club “I 9 paradossi del Farm to Fork”, l’appello della filiera zootecnica europea per partecipare attivamente alla sfida della sostenibilità del Farm to Fork. Nato da un’iniziativa di Carni Sostenibili - l’organizzazione italiana che riunisce le associazioni che rappresentano i produttori di carni e salumi – e European Livestock Voice – l’organizzazione che riunisce gli organismi europei della filiera zootecnica – il video è stato lanciato contemporaneamente in 7 Paesi europei: Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Polonia. Un messaggio internazionale e pubblico destinato ai membri delle istituzioni dell’Ue che proprio in questi mesi stanno lavorando alla definizione del nuovo piano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Presentato oggi in diretta dal Brussels Press Club “I 9delto”, l’appellofiliera zootecnica europea per partecipare attivamente alla sfidasostenibilità delto. Nato da un’iniziativa di Carni Sostenibili - l’organizzazione italiana che riunisce le associazioni che rappresentano i produttori di carni e salumi – e European Livestock Voice – l’organizzazione che riunisce gli organismi europeifiliera zootecnica – il video è stato lanciato contemporaneamente in 7 Paesi europei: Belgio, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Polonia. Un messaggio internazionale e pubblico destinato ai membri delle istituzioni dell’Ue che proprio in questi mesi stanno lavorando alla definizione del nuovo piano ...

Ultime Notizie dalla rete : paradossi della I 9 paradossi della strategia Ue Farm to Fork Presentato oggi in diretta dal Brussels Press Club 'I 9 paradossi del Farm to Fork', l'appello della filiera zootecnica europea per partecipare attivamente alla sfida della sostenibilità del Farm to Fork. Nato da un'iniziativa di Carni Sostenibili - l'...

