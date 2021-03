H&M, Adidas, Nike e non solo. Il boicottaggio cinese per lo Xinjiang (Di giovedì 25 marzo 2021) È partito il boicottaggio del Partito Comunista cinese contro alcuni brand di abbigliamento globali. H&M, Adidas e Nike sono stati presi di mira dal vertice di Pechino in un ambiente già teso dopo le sanzioni contro funzionari cinesi per la violazione dei diritti umani in Xinjiang. Il piano di sabotaggio è cominciato ieri, quando la Lega della gioventù comunista cinese, principale organizzazione politica giovanile in Cina, ha richiamato l’attenzione sui social network, riprendendo una dichiarazione di H&M di marzo del 2020. Il marchio svedese si diceva “molto preoccupato” sulle denunce di lavori forzati nella comunità uiguri in Xinjiang, per cui avrebbe bloccato l’acquisto di cotone per la propria produzione. In seguito a questa segnalazione, il quotidiano ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) È partito ildel Partito Comunistacontro alcuni brand di abbigliamento globali. H&M,sono stati presi di mira dal vertice di Pechino in un ambiente già teso dopo le sanzioni contro funzionari cinesi per la violazione dei diritti umani in. Il piano di sabotaggio è cominciato ieri, quando la Lega della gioventù comunista, principale organizzazione politica giovanile in Cina, ha richiamato l’attenzione sui social network, riprendendo una dichiarazione di H&M di marzo del 2020. Il marchio svedese si diceva “molto preoccupato” sulle denunce di lavori forzati nella comunità uiguri in, per cui avrebbe bloccato l’acquisto di cotone per la propria produzione. In seguito a questa segnalazione, il quotidiano ...

