Giovanni Ciacci sgancia la bomba: ‘Io e Todaro boicottati a Ballando perché due uomini’ (Di giovedì 25 marzo 2021) Giovanni Ciacci contro Ballando Nonostante siano trascorsi tre anni dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Giovanni Ciacci non ha mai nascosto di essere rimasto con l’amaro in bocca. Prima di tutto perché, malgrado il gradimento del pubblico, lui e il ballerino Raimondo Todaro mancarono la vittoria di un soffio. Secondo, per i ripetuti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 marzo 2021)controNonostante siano trascorsi tre anni dalla sua partecipazione acon le Stelle,non ha mai nascosto di essere rimasto con l’amaro in bocca. Prima di tutto, malgrado il gradimento del pubblico, lui e il ballerino Raimondomancarono la vittoria di un soffio. Secondo, per i ripetuti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pomeriggio5 : Non notate una certa somiglianza tra Giovanni Ciacci e Leonardo Maini Barbieri? #cabinarossa #Pomeriggio5 - payneisallboy : AH BEH NON SO CHI SIA PEGGIO TRA LEONARDO BARBIERI E GIOVANNI CIACCI #Pomeriggio5 - StraNotizie : Giovanni Ciacci polemico con Ballando con le Stelle: “Avrei dovuto vincere, ma mi hanno ostacolato per due motivi”… - BITCHYFit : Giovanni Ciacci polemico con Ballando con le Stelle: “Avrei dovuto vincere, ma mi hanno ostacolato per due motivi” - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Il consiglio di Giovanni Ciacci ad Antonella Elia: 'Scappa da quest'uomo' #noneladurso -