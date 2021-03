Design Focus Protagonisti : Artigiano, designer, architetto..Intervista ad Angelo Tacchinardi (Di giovedì 25 marzo 2021) ... considero lo spazio e lo leggo sempre come una "cornice" chiusa. L'opera nasce dalla relazione, più la relazione è stimolante, impegnativa, la qualità richiesta alta e la cornice intrigante, più il ... Leggi su area-arch (Di giovedì 25 marzo 2021) ... considero lo spazio e lo leggo sempre come una "cornice" chiusa. L'opera nasce dalla relazione, più la relazione è stimolante, impegnativa, la qualità richiesta alta e la cornice intrigante, più il ...

Ultime Notizie dalla rete : Design Focus Design Focus Protagonisti : Artigiano, designer, architetto..Intervista ad Angelo Tacchinardi Artigiano, designer, architetto e molto altro ancora... Sono mille i volti di Angelo Tacchinardi , tutti con il progetto al centro, in qualsiasi forma d'espressione. Progetto che ha sempre come ...

Qualcomm vuole produrre una console da gioco ispirata a Nintendo Switch Qualcomm vuole produrre una console da gioco ispirata a Nintendo Switch - Una piattaforma a base Android con un design simile a ...

Per il nuovo ADCI “ART TALK” Giuseppe Mastromatteo intervista il visual designer Riccardo Falcinelli Focus Media Online Triumph TE-1, presentato design e powertrain della moto elettrica Made in England Il via della cosiddetta Fase 2 che ha concesso la diffusione di nuove immagini circa l'unità powertrain nonché di una bozza del design del veicolo: pochi dettagli a riguardo, senza fornire però una ve ...

La Pasqua di Molino Pasini è in kit Quest’anno la Pasqua di Molino Pasini è davvero unica, come la sorpresa che il Molino di Cesole ha in serbo per i buongustai e gli appassionati foodies che desiderano vivere un’esperienza esclusiva. U ...

