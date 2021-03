Dantedì | il giorno del poeta | sommo e multipiattaforma

Leggi su wired

(Di giovedì 25 marzo 2021) T. S. Eliot, grandedel Novecento, statunitense, naturalizzato britannico, premio Nobel 1948, scrisse che Shakespeare e Dante si erano divisi il mondo senza lasciare posto a un terzo. James Joyce disse che la letteratura italiana inizia e finisce con Dante. Chi abbia avuto la fortuna di studiare in modo approfondito la Divina Commedia, sa che merita tutta la fama che gli è stata tributata dalla pubblicazione a oggi. È un’opera eterna e insuperata. È la storia dell’umanità daldella creazione a all’ultimo nella vita del(il Paradiso si pensa terminato nel 1321 anno della sua morte). È il battesimo in terzine della lingua volgare, quella che tutt’ora parliamo. È un giudizio severo sul Medioevo, ma non privo di pietà (sentimento che troviamo tantissimo nell’Inferno dove Dante ne spende per il suo maestro, Brunetto ...