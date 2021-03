Covid e vaccino: Gianni Morandi e Renato Zero nel mirino del web. Ma la polemica è sterile (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni I due artisti sono stati criticati dopo aver condiviso alcuni scatti sui social. L'uno per aver ricevuto il vaccino a 70 anni, l'altro per aver la visita in ospedale della moglie. Polemiche rivelatesi in realtà sterili come confermano gli enti preposti Di questi tempi pubblicare sui social network foto o video può far finire dritti dritti in mezzo alle polemiche. Lo sanno bene Renato Zero e Gianni Morandi. I due artisti sono finiti al centro delle critiche, a distanza di poche ore l'uno dall'altra, per aver condiviso sui loro canali social alcune fotografie. Renato Zero che a 70 anni si sottopone al vaccino a Roma. Gianni Morandi in compagnia della moglie Anna all'interno del reparto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni I due artisti sono stati criticati dopo aver condiviso alcuni scatti sui social. L'uno per aver ricevuto ila 70 anni, l'altro per aver la visita in ospedale della moglie. Polemiche rivelatesi in realtà sterili come confermano gli enti preposti Di questi tempi pubblicare sui social network foto o video può far finire dritti dritti in mezzo alle polemiche. Lo sanno bene. I due artisti sono finiti al centro delle critiche, a distanza di poche ore l'uno dall'altra, per aver condiviso sui loro canali social alcune fotografie.che a 70 anni si sottopone ala Roma.in compagnia della moglie Anna all'interno del reparto ...

