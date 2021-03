Covid | contagi sempre alti | oggi 23 696 casi e 460 morti

Advertising

QUOTIDIANO.NET

Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso ..."Grazie alle restrizioni nel pieno della terza ondata di- 19 si intravedono i primi segnali ... Nella settimana 17 - 23 marzo, rispetto alla precedente, i nuovisono stati 150.033 ...Sono 2.033 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 37 morti. 12.807 i test per effettuati, così ripartiti i nuovi casi positivi: 858 ...In un mese i positivi sono passati da 30 a 135. Sono 60 le persone in quarantena Completata la vaccinazione in casa di riposo e in tre strutture per soggetti fragili ...