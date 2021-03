Centinaio: Agricoltura italiana più pulita e sostenibile in Ue (Di giovedì 25 marzo 2021) – “Bene la svolta green, è venuto il momento di cambiare il pianeta per poterlo lasciare in eredità alle future generazioni. Ma allo stesso tempo è opportuno garantire, oltre alla sostenibilità ambientale, anche quella economica e sociale di cui il comparto primario si fa garante sotto tutti gli aspetti. Per questo, come ha detto il ministro Patuanelli, occorre flessibilità nella transizione ecologica. È necessario tener conto degli impatti che questo percorso comporta sulle varie filiere produttive e sulla vita di tutti noi. Sull’economia del paese, sul paesaggio, sul territorio, sullo sviluppo delle aree interne e rurali e sul mantenimento delle più radicate tradizioni italiane”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. “Ogni paese ha i suoi pregi e difetti, ma l’Italia è tra i paesi al mondo con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) – “Bene la svolta green, è venuto il momento di cambiare il pianeta per poterlo lasciare in eredità alle future generazioni. Ma allo stesso tempo è opportuno garantire, oltre alla sostenibilità ambientale, anche quella economica e sociale di cui il comparto primario si fa garante sotto tutti gli aspetti. Per questo, come ha detto il ministro Patuanelli, occorre flessibilità nella transizione ecologica. È necessario tener conto degli impatti che questo percorso comporta sulle varie filiere produttive e sulla vita di tutti noi. Sull’economia del paese, sul paesaggio, sul territorio, sullo sviluppo delle aree interne e rurali e sul mantenimento delle più radicate tradizioni italiane”. Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco. “Ogni paese ha i suoi pregi e difetti, ma l’Italia è tra i paesi al mondo con ...

Advertising

marcocarestia : RT @AgriculturaIT: Green deal. Centinaio @giamma71 , Mipaaf: sia su misura per ogni paese. Nostra agricoltura più pulita e sostenibile in U… - AgriculturaIT : Green deal. Centinaio @giamma71 , Mipaaf: sia su misura per ogni paese. Nostra agricoltura più pulita e sostenibile… - Agricolae1 : #Greendeal, @giamma71 , @Mipaaf_ @LegaSalvini : sia su misura per ogni paese. Nostra agricoltura più pulita e sost… - Arianna42843157 : RT @LegaSalvini: #Centinaio: “Siamo al lavoro con il Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna per dare valo… - moriggi : RT @LegaSalvini: #Centinaio: “Siamo al lavoro con il Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna per dare valo… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaio Agricoltura Giovane migrante invitato a parlare agli studenti: scoppia la polemica Pavia, 24 marzo 2021 " Poche parole che stanno facendo discutere. Le ha scritte Gian Marco Centinaio, sottosegretario all'Agricoltura commentando un incontro avvenuto via web in una scuola media della città. "Durante l'ora di religione facevo altro", ha postato sul suo profilo Facebook il ...

Il vero costo delle fragole sulla nostra tavola: braccianti marocchine umiliate, sfruttate e schiavizzate ... attraverso un'attenta ricerca sul campo iniziata nel 2012, ha seguito e analizzato il percorso di un centinaio di braccianti marocchine impiegate nella raccolta stagionale delle fragole nella ...

Centinaio: Agricoltura italiana più pulita e sostenibile in Ue - RomaDailyNews RomaDailyNews La cenere lavica dell’Etna diventa un’opportunità? I ricercatori del progetto REUCET - Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee stanno studiando un impiego sostenibile della cenere ...

Stroncato da un infarto davanti a casa, addio all’imprenditore agricolo Giuliano Guidi Si è accasciato davanti a casa, ieri verso le 17, in via Puccini, e non si è più rialzato. È morto così, stroncato da un infarto fulminante al cuore, Giuliano Guidi (foto), 84 anni, noto imprenditore ...

Pavia, 24 marzo 2021 " Poche parole che stanno facendo discutere. Le ha scritte Gian Marco, sottosegretario all'commentando un incontro avvenuto via web in una scuola media della città. "Durante l'ora di religione facevo altro", ha postato sul suo profilo Facebook il ...... attraverso un'attenta ricerca sul campo iniziata nel 2012, ha seguito e analizzato il percorso di undi braccianti marocchine impiegate nella raccolta stagionale delle fragole nella ...I ricercatori del progetto REUCET - Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee stanno studiando un impiego sostenibile della cenere ...Si è accasciato davanti a casa, ieri verso le 17, in via Puccini, e non si è più rialzato. È morto così, stroncato da un infarto fulminante al cuore, Giuliano Guidi (foto), 84 anni, noto imprenditore ...