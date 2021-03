1983 – Recensione

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 25 marzo 2021)è una serie televisiva polacca di genere ucronico distribuita da Netflix. Con la prima e unica al momento stagione(8 episodi), nel 2018 questa serie originale è prodotta in Polonia dallo sceneggiatore e produttore Joshua Long. Come “The Man in The High Castle“, “” è ambientato in una storia alternativa. Anche se il nome dello spettacolo è “”(con omaggio al libro 1984 di George Orwell), la serie è in realtà ambientata nel 2003 in un mondo in cui la cortina di ferro è ancora in piedi, la Germania è ancora sotto il controllo del blocco orientale, la perestrojka non c è mai stata, e la guerra fredda si trascina. Il titolo si riferisce a un terribile attacco terroristico avvenuto il 12 marzo, che ha sfregiato il paese e creato effetti a catena globali. E la trama parte proprio da questi ...