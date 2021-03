Uomini e Donne 24 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuova puntata, nuovi colpi di scena. Continua la settimana di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di ieri è stato protagonista il Trono Classico, con il confronto tra Giacomo e Martina. oggi, come rivela il Vicolo delle news, dovrebbe tornare il Trono Over e, di conseguenza, Gemma Galgani al centro dello studio. Nelle precedenti puntate la dama di Torino ha annunciato di pensare ancora a Maurizio Giaroni, con cui la frequentazione sembrava chiusa ormai settimane fa. La conferma arriverà oggi: i due hanno ripreso a vedersi. Ma prima della rivelazione ci sarà spazio per una caduta da parte di Gemma. La dama, infatti, mentre scendeva dalle scale sulle note di ‘Vola l’ape Maia – canzone scelta da Tina – arrivata agli ultimi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuova puntata, nuovi colpi di scena. Continua la settimana di. Nell’appuntamento di ieri è stato protagonista il, con il confronto tra Giacomo e Martina., come rivela il Vicolo delle news, dovrebbe tornare ile, di conseguenza, Gemma Galgani al centro dello studio. Nelle precedenti puntate la dama di Torino ha annunciato di pensare ancora a Maurizio Giaroni, con cui la frequentazione sembrava chiusa ormai settimane fa. La conferma arriverà: i due hanno ripreso a vedersi. Ma prima della rivelazione ci sarà spazio per una caduta da parte di Gemma. La dama, infatti, mentre scendeva dalle scale sulle note di ‘Vola l’ape Maia – canzone scelta da Tina – arrivata agli ultimi ...

