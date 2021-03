Ulteriori restrizioni in vista di Pasqua: l’Italia sempre più chiusa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alcune Regioni optano per Ulteriori chiusure in prossimità delle feste Pasquali. Un’Italia con sempre più restrizioni. restrizioni in più a quelle già proposte dal Dpcm approvato lo scorso 6 marzo. Davanti ad una ulteriore crescita dei contagi, in certe zone del Paese si preparano nuove regole da rispettare, oltre a quelle della zona rossa. Nuove L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alcune Regioni optano perchiusure in prossimità delle festeli. Un’Italia conpiùin più a quelle già proposte dal Dpcm approvato lo scorso 6 marzo. Davanti ad una ulteriore crescita dei contagi, in certe zone del Paese si preparano nuove regole da rispettare, oltre a quelle della zona rossa. Nuove L'articolo proviene da La Luce di Maria.

