Torino | Cairo | «Ecco i tre motivi per cui ho votato per DAZN»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha svelato le motivazioni per cui ha deciso di votare a favore dell'offerta di DAZN per quanto concerne i diritti tv per il prossimo triennio. Le sue parole riportare Calcio&Finanza. DAZN – «Il mio appoggio a DAZN poggia su tre motivi. sono state presentate tutte le garanzie tecnologiche necessarie sulla copertura del territorio. La proposta è più vantaggiosa economicamente rispetto a quella avanzata da Sky e un terzo motivo è quello dei tempi: con l'approssimarsi della scadenza delle offerte, mi sembrava corretto ...

