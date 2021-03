Scuola, l’impegno del ministro Bianchi: «Riaprire per tutti al più presto. La Dad è faticosa per famiglie e ragazzi» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sembra avere le idee chiare sul da farsi: rientrare a Scuola il prima possibile con i prof tutti vaccinati. Al momento, infatti, oltre la metà del personale scolastico risulta essere stato vaccinato «con differenza tra regioni e regioni», ha specificato il ministro oggi, 24 marzo, nel corso del question time. Bianchi, che sta monitorando la situazione dei contagi in Italia e la diffusione delle varianti del Covid nelle scuole, ha anche incontrato il commissario per l’emergenza Figliuolo e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. «Accelerare la campagna vaccinale» Il governo vuole da una parte potenziare la campagna vaccinale, dall’altra puntare al rientro a Scuola «per tutti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildell’Istruzione Patriziosembra avere le idee chiare sul da farsi: rientrare ail prima possibile con i profvaccinati. Al momento, infatti, oltre la metà del personale scolastico risulta essere stato vaccinato «con differenza tra regioni e regioni», ha specificato iloggi, 24 marzo, nel corso del question time., che sta monitorando la situazione dei contagi in Italia e la diffusione delle varianti del Covid nelle scuole, ha anche incontrato il commissario per l’emergenza Figliuolo e il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. «Accelerare la campagna vaccinale» Il governo vuole da una parte potenziare la campagna vaccinale, dall’altra puntare al rientro a«per...

