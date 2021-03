Scamacca non basta: l'Italia fa 1 - 1 con la Rep. Ceca. Espulsi Tonali e Marchizza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inizia l'Europeo Under 21, atipico, come formula e l'Italia si fa raggiungere dalla Rep. Ceca sull'1 - 1. Si gioca in Slovenia, a Celje, e il gruppo è naturalmente dominato dalla Spagna, 3 - 0 agli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inizia l'Europeo Under 21, atipico, come formula e l'si fa raggiungere dalla Rep.sull'1 - 1. Si gioca in Slovenia, a Celje, e il gruppo è naturalmente dominato dalla Spagna, 3 - 0 agli ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Super Scamacca non basta: con la Rep. Ceca solo 1-1. E quelle due espulsioni... - ilnapolionline : EURO 2021 - Repubblica Ceca-Italia 1-1, non basta agli azzurrini il 'solito' Scamacca - - ilcirotano : Super Scamacca non basta: con la Rep. Ceca è solo 1-1. E quelle due espulsioni... - - infoitsport : Scamacca non basta: l'Italia fa 1-1 con la Rep. Ceca. Espulsi Tonali e Marchizza - infoitsport : LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-1 Under21 in DIRETTA: Azzurrini in 9 uomini! Errori e autogol: non basta Scamacca. Es… -