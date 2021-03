Russia, dalla Duma ok all’emendamento che permette a Putin di ricandidarsi per altri due mandati: potrebbe durare più di Stalin (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Duma russa ha dato l’ok in terza lettura al disegno di legge che permette a Vladimir Putin di ricandidarsi come presidente della Federazione per altri due mandati. Secondo una delle disposizioni emendate della Costituzione, i limiti del mandato presidenziale si applicano al capo di Stato in carica senza considerare i suoi precedenti incarichi, un punto che azzera di fatto il passato presidenziale dello Zar che, così, in prospettiva può rimanere al potere fino al 2036, per 36 anni in totale, più di Iosif Stalin. Una proposta, quella discussa e approvata dal Parlamento di Mosca, che aveva attirato numerose critiche da parte delle opposizioni che avevano parlato anche di “colpo di Stato” del leader di Russia Unita per rimanere al potere praticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Larussa ha dato l’ok in terza lettura al disegno di legge chea Vladimirdicome presidente della Federazione perdue. Secondo una delle disposizioni emendate della Costituzione, i limiti del mandato presidenziale si applicano al capo di Stato in carica senza considerare i suoi precedenti incarichi, un punto che azzera di fatto il passato presidenziale dello Zar che, così, in prospettiva può rimanere al potere fino al 2036, per 36 anni in totale, più di Iosif. Una proposta, quella discussa e approvata dal Parlamento di Mosca, che aveva attirato numerose critiche da parte delle opposizioni che avevano parlato anche di “colpo di Stato” del leader diUnita per rimanere al potere praticamente ...

