Rifiuti Lazio, D’Ercole-Consoli per sostituzione provvisoria di Tosini (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Il direttore generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, e l’attuale direttore del Capitale Naturale, dei parchi e delle aree protette, Vito Consoli, prendono il posto momentaneamente di Flaminia Tosini, l’ex direttrice regionale dell’area rifiuti, agli arresti domiciliari per corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – Il direttore generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, e l’attuale direttore del Capitale Naturale, dei parchi e delle aree protette, Vito Consoli, prendono il posto momentaneamente di Flaminia Tosini, l’ex direttrice regionale dell’area rifiuti, agli arresti domiciliari per corruzione, concussione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente.

LauraBottici : I nodi vengono al pettine e #VirginiaRaggi sta finalmente ricevendo conferme che le battaglie per la legalità, port… - GiancarloGarci6 : RT @FabGiagnoni: Incensare uno come @nzingaretti, colpevole di aver fatto commissariare il #Lazio a causa del suo inverecondo piano #rifiut… - m_masi1960 : RT @DonatoRobilotta: Qui rifiuti: un disastro, questo hanno combinato Regione Lazio e Campidoglio - Ol_Egy : RT @GiuseppeMargio1: Circostanzi e ci spieghi colui che ha lasciato per anni il Lazio (ed il PD...) senza Piano Rifiuti. Campidoglio, Zinga… - mrg1968 : RT @ddrdrdrdr: @gadlernertweet @RegLombardia @pdnetwork @EnricoLetta @nzingaretti Forse è meglio se passano prima in puglia (vedi @ardigior… -