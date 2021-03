Riconoscimento Igp per l’olio campano, la richiesta approda in Gazzetta ufficiale (Di mercoledì 24 marzo 2021) La richiesta di Riconoscimento come Igp dell’olio Campania approda in Gazzetta ufficiale. Con oltre 75.365 ettari olivetati (il 6% nazionale), una media che si aggira sulle 12mila tonnellate (che ha anche raggiunto picchi di 22mila tonnellate) e 356 frantoi attivi, la Campania rappresenta una delle regioni più olivicole d’Italia che cerca ora di tutelare sotto il marchio del Vesuvio, verde e sbuffante una goccia d’olio. “Un risultato importante, frutto del lavoro corale portato avanti con il presidente del Comitato promotore Raffaele Amore con cui, grazie anche al sostegno dell’ex sottosegretario del M5s Giuseppe L’Abbate, abbiamo superato le difficoltà sul percorso che ci ha condotto oggi a festeggiare questo traguardo”. Così in una nota il deputato campano Pasquale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladicome Igp delCampaniain. Con oltre 75.365 ettari olivetati (il 6% nazionale), una media che si aggira sulle 12mila tonnellate (che ha anche raggiunto picchi di 22mila tonnellate) e 356 frantoi attivi, la Campania rappresenta una delle regioni più olivicole d’Italia che cerca ora di tutelare sotto il marchio del Vesuvio, verde e sbuffante una goccia d’olio. “Un risultato importante, frutto del lavoro corale portato avanti con il presidente del Comitato promotore Raffaele Amore con cui, grazie anche al sostegno dell’ex sottosegretario del M5s Giuseppe L’Abbate, abbiamo superato le difficoltà sul percorso che ci ha condotto oggi a festeggiare questo traguardo”. Così in una nota il deputatoPasquale ...

