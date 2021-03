(Di mercoledì 24 marzo 2021) Al, che si svolge al Palazzo di Giustizia di Torino, scoppia ildelle. Infatti durante la sua testimonianza l’avvocato Giuseppa Ponziano, dello staff legale della società, ha detto di non riconoscere la firma apposta a suo nome su una dozzina di documenti, che lestati mostrate durante l’udienza, relative ai rapporti tra la finanziaria regionale e l’istituto di credito svizzero Vontobel. Anche Fabrizio Gatti, l’ex presidente, considerato l’imputato principale, ha sempre negato di aver firmato una serie di carte presenti oggi negli atti del procedimento. Un vero e propriola cui soluzione può diventare importatissima per l’intero. E’ tesi dell’accusa che dasiano stati dirottati ...

Advertising

nuovasocieta : Processo Finpiemonte: è giallo sulle firme. Sono false? -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Finpiemonte

TorinOggi.it

Lo ha detto l'avvocato Giuseppa Ponziano , all'epoca dei fatti nello staff legale di, alla ripresa delche vede tra gli imputati di peculato l'ex presidente della finanziaria ...' Il professor Stefano Ambrosini diventò presidente ditramite curriculum. Rispetto alle solite 'candidature seriali', che spuntano sempre in ... nella veste di ex governatore, al...15:35 Mercoledì 24 Marzo 2021. Spunta il "giallo delle firme" al processo Finpiemonte, in corso in questi giorni in tribunale ...Al processo Finpiemonte, che si svolge a Torino, scoppia il giallo delle firme. Sia Ponziano che Gatti non le riconoscono ...