Picco di contagi tra detenuti e agenti penitenziari da inizio mese (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 576 i detenuti contagiati dal Covid, 116 in più rispetto al report del primo marzo scorso. Un incremento che non ha risparmiato nemmeno gli agenti della Polizia penitenziaria: 738, 59 dei quali sintomatici, quelli contagiati al 22 marzo scorso, rispetto ai 562 del primo giorno del mese. Ad avvalorare le segnalazioni dei sindacati sono i dati della gestione Coronavirus dello stesso Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che oggi registra anche il numero dei vaccinati: 2.500 i detenuti, 11.151 i poliziotti penitenziari. Nel dettaglio sono la casa circondariale di Catanzaro, quella di Pesaro, la casa di reclusione di Asti e di Volterra gli istituti dove il Covid ha fatto irruzione con maggiore evidenza. Nel carcere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 576 iati dal Covid, 116 in più rispetto al report del primo marzo scorso. Un incremento che non ha risparmiato nemmeno glidella Poliziaa: 738, 59 dei quali sintomatici, quelliati al 22 marzo scorso, rispetto ai 562 del primo giorno del. Ad avvalorare le segnalazioni dei sindacati sono i dati della gestione Coronavirus dello stesso Dipartimento dell’Amministrazionea, che oggi registra anche il numero dei vaccinati: 2.500 i, 11.151 i poliziotti. Nel dettaglio sono la casa circondariale di Catanzaro, quella di Pesaro, la casa di reclusione di Asti e di Volterra gli istituti dove il Covid ha fatto irruzione con maggiore evidenza. Nel carcere ...

SonSempreIoEh : quelle minchie di luminari che ci ritroviamo però non sembrano considerare l'impatto dell'immunità naturale sulla c… - boia_er : RT @DavelloStefano: Arrivato il picco dei contagi, i giornali non sanno più che dire e parlano solo delle alte morti quotidiane. Ma ancora… - Lara49682844 : RT @DavelloStefano: Arrivato il picco dei contagi, i giornali non sanno più che dire e parlano solo delle alte morti quotidiane. Ma ancora… - TortoricAurelio : RT @DavelloStefano: Arrivato il picco dei contagi, i giornali non sanno più che dire e parlano solo delle alte morti quotidiane. Ma ancora… - EdoardoQuaquini : Terzo giorno consecutivo di LIEVE calo dei contagi in #Toscana. Speriamo sia indice del superamento del picco dei… -