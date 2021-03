**Pd: 'vittoria' Letta su capigruppo, Malpezzi al Senato, alla Camera si tratta** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il blitz è riuscito. Nel giro di tre giorni Enrico Letta è riuscito a cambiare volto ai vertici dei gruppi di Camera e Senato. Certo, gli equilibri cambiano poco. A palazzo Madama succede ad Andrea Marcucci un'altra esponente di Base Riformista, Simona Malpezzi. Ma l'avvicendamento, quello che non era stato possibile realizzare in epoca Zingaretti, c'è. Dopo giorni di tensione domani al Senato il gruppo dem -convocato alle 8 e 30- voterà compatto per Malpezzi, assicurano fonti parlamentari. alla Camera i lavori sulla 'successione' a Graziano Delrio sono ancora in corso. Nel pomeriggio, a quanto apprende l'Adnkronos, si era manifestata la possibilità di accelerare i tempi e chiudere un accordo per eleggere già domani la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il blitz è riuscito. Nel giro di tre giorni Enricoè riuscito a cambiare volto ai vertici dei gruppi di. Certo, gli equilibri cambiano poco. A palazzo Madama succede ad Andrea Marcucci un'altra esponente di Base Riformista, Simona. Ma l'avvicendamento, quello che non era stato possibile realizzare in epoca Zingaretti, c'è. Dopo giorni di tensione domani alil gruppo dem -convocato alle 8 e 30- voterà compatto per, assicurano fonti parlamentari.i lavori sulla 'successione' a Graziano Delrio sono ancora in corso. Nel pomeriggio, a quanto apprende l'Adnkronos, si era manifestata la possibilità di accelerare i tempi e chiudere un accordo per eleggere già domani la ...

