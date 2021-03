Non basta assumere per migliorare la Pubblica Amministrazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da qualche tempo, sui media, non si fa altro che parlare delle migliaia di assunzioni nel pubblico impiego che partiranno a breve, a causa dello sblocco del turnover, con l’ambizioso obiettivo di modernizzare la nostra burocrazia. E, tuttavia, non c’è bisogno di essere addetti ai lavori per nutrire il legittimo sospetto che le cose non andranno esattamente così. È evidente, infatti, che non può bastare assumere nuovi dipendenti pubblici per migliorare l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. E neanche basta che i neo-dipendenti siano migliaia, giovani e tutti laureati, magari con un dottorato in tasca. Certo, nuove immissioni nel personale delle PA, notoriamente “anziano” di età e di servizio, è una condizione indispensabile per quella riforma che l’Unione Europea ci chiede come pre-condizione per accedere ai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da qualche tempo, sui media, non si fa altro che parlare delle migliaia di assunzioni nel pubblico impiego che partiranno a breve, a causa dello sblocco del turnover, con l’ambizioso obiettivo di modernizzare la nostra burocrazia. E, tuttavia, non c’è bisogno di essere addetti ai lavori per nutrire il legittimo sospetto che le cose non andranno esattamente così. È evidente, infatti, che non puòrenuovi dipendenti pubblici perl’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. E neancheche i neo-dipendenti siano migliaia, giovani e tutti laureati, magari con un dottorato in tasca. Certo, nuove immissioni nel personale delle PA, notoriamente “anziano” di età e di servizio, è una condizione indispensabile per quella riforma che l’Unione Europea ci chiede come pre-condizione per accedere ai ...

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - NicolaPorro : L'intervista a Cacciari tratta da #QuartaRepubblica di ieri. Lo sfogo dell'ex sindaco di Venezia interpreta il mio… - fattoquotidiano : Non basta proteggere dal Covid, bisogna anche proteggere dalla solitudine, quanto più è possibile, ecco come - Martina92403763 : Capisco dire la propria però se siete veri FAN fatevi scivolare le cose, non vi basta l'amore che ci fanno vedere e… - thinlwt : Louis in Back To You è veramente troppo onestamente non so come ho fatto a sopravvivere cioè la voce gli occhi i ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Non basta assumere per migliorare la Pubblica Amministrazione È evidente, infatti, che non può bastare assumere nuovi dipendenti pubblici per migliorare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. E neanche basta che i neo - dipendenti siano migliaia, giovani ...

Xbox Game Pass Ultimate vs PSNow, EA Play Pro, Ubisoft+ e Google Stadia Il funzionamento è molto semplice: basta collegare via bluetooth un controller compatibile al ...offre quindi la possibilità di usufruire di un catalogo di giochi in mobilità o su hardware non ...

Susso-gol non basta il Crotone passa nel finale Il Tirreno Non basta assumere per migliorare la Pubblica Amministrazione Da qualche tempo, sui media, non si fa altro che parlare delle migliaia di assunzioni nel pubblico impiego che partiranno a breve, a causa dello sblocco del turnover, con l’ambizioso obiettivo ...

Elezioni comunali a Napoli Maresca temporeggia e irrita i partiti: 'Basta, deve decidere' Si intensifica il pressing dei partiti del centrodestra su Catello Maresca . Non si tratta ancora di un ultimatum, ma l'eccesso di attendismo comincia a stancare Forza Italia, Fratelli d'Italia ...

È evidente, infatti, chepuò bastare assumere nuovi dipendenti pubblici per migliorare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. E neancheche i neo - dipendenti siano migliaia, giovani ...Il funzionamento è molto semplice:collegare via bluetooth un controller compatibile al ...offre quindi la possibilità di usufruire di un catalogo di giochi in mobilità o su hardware...Da qualche tempo, sui media, non si fa altro che parlare delle migliaia di assunzioni nel pubblico impiego che partiranno a breve, a causa dello sblocco del turnover, con l’ambizioso obiettivo ...Si intensifica il pressing dei partiti del centrodestra su Catello Maresca . Non si tratta ancora di un ultimatum, ma l'eccesso di attendismo comincia a stancare Forza Italia, Fratelli d'Italia ...