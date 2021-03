MotoGP, Mondiale 2021: i favoriti. Joan Mir in pole, aspettando Marc Marquez… (Di mercoledì 24 marzo 2021) Siamo di fronte ad uno dei Mondiali di MotoGP più indecifrabili di sempre. Non si tratta di una domanda, ma di una affermazione. Dopo anni di domini assoluti, prima di Valentino Rossi, quindi Casey Stoner, Jorge Lorenzo e, infine, Marc Marquez, mai come in questo 2021 si possono candidare al ruolo di favorito per il titolo così tanti piloti. Quasi ogni Marchio, dopotutto, può annoverare almeno una freccia al proprio arco di spessore. Le variabili sono tante, quasi infinite, per cui meglio andare con ordine. Partiamo dal primo nome dell’elenco, quello del campione del mondo in carica: Joan Mir. Lo spagnolo della Suzuki, di diritto, prenderà il via in questo campionato con il mirino di tutti i rivali sulla schiena. Il maiorchino sarà in grado di ripetere quanto fatto nel 2020? Oggettivamente non sarà un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Siamo di fronte ad uno dei Mondiali dipiù indecifrabili di sempre. Non si tratta di una domanda, ma di una affermazione. Dopo anni di domini assoluti, prima di Valentino Rossi, quindi Casey Stoner, Jorge Lorenzo e, infine,Marquez, mai come in questosi possono candidare al ruolo di favorito per il titolo così tanti piloti. Quasi ognihio, dopotutto, può annoverare almeno una freccia al proprio arco di spessore. Le variabili sono tante, quasi infinite, per cui meglio andare con ordine. Partiamo dal primo nome dell’elenco, quello del campione del mondo in carica:Mir. Lo spagnolo della Suzuki, di diritto, prenderà il via in questo campionato con il mirino di tutti i rivali sulla schiena. Il maiorchino sarà in grado di ripetere quanto fatto nel 2020? Oggettivamente non sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Mondiale MotoGp: favoriti e sorprese del 2021 Parliamoci chiaro. Fino allo scorso anno, prima del via del Mondiale delle MotoGp, c'era un favorito assoluto per la conquista del titolo iridato: Marc Marquez. Ora non più, vuoi perché le reali condizioni fisiche dello spagnolo sono tutte da capire, vuoi ...

La Honda ancora senza Marquez: che cosa può succedere adesso ... dopo aver preparato tutto, anche sul piano della comunicazione, per il gran ritorno alle corse in Qatar, hanno scelto infine la via della 'prudenza' rinviando il rientro nel mondiale?

MotoGP, Mondiale 2021: tutti i piloti partecipanti e le squadre. Elenco e nazionalità OA Sport MotoGP, Mondiale 2021: i favoriti. Joan Mir in pole, aspettando Marc Marquez… Siamo di fronte ad uno dei Mondiali di MotoGP più indecifrabili di sempre. Non si tratta di una domanda, ma di una affermazione. Dopo anni di domini assoluti, prima di Valentino Rossi, quindi Casey St ...

Marquez: non correrò nelle due gare in Qatar Tanti indizi sembravano condurre il campione spagnolo verso il rientro in tempo per partecipare al via del Mondiale MotoGp 2021 di domenica prossima, almeno nelle prove libere del venerdì ...

