Milone | “La psichiatria è all’80% una posizione etica | tutto il resto è mestieraccio”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) "Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a tutti". È quanto scrive Paolonelle prime due righe del suo primo libro, e già da queste due righe si può intuire di quale lavoro stiamo parlando., infatti, ha lavorato prima in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero did’urgenza: quei poco meno di quarant'anni di vita e di pischiatria sono ora finiti cristalizzati in un libro, "L'arte di legare le persone", (Einaudi) che ha il grande merito di indagare la malattia mentale in modo asciutto e intenso, togliendo ogni velo di retorica e di estraneità. “Laè all’ottanta per cento una. Il restante venti per cento è”, scrive, e lo ripete anche in ...