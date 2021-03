Mario Draghi manda in tilt circo politico della Tv

(Di mercoledì 24 marzo 2021)non è a servizio dei tg ItaliaOggi, pagina 7, Diego Gabutti.non parla, o parla poco: se ne lamentano i conduttori di talk show e telegiornali, e anche un po’ i gazzettiericarta stampata. Un uomo, nell’era delle «maratone» e dei «social», deve mostrarsi in pubblico, convocato dallo schiocco di dita delle autorità morali che governano l’informazione, ogni volta che queste lo ritengono opportuno. Morto il giornalismo tradizionale, che non si sovrapponeva ai fattipolitica né li generava, ma li registrava e basta, ciò che oggi passa per informazione (non soltanto politica, ma soprattutto politica, da qualche tempo anche pseudo-medica) è un’idea da paparazzivita pubblica: le star populiste, sovraniste, virologiche, post ...

Sabato scorso la Commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni (Roma).ha informato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha inviato un'ispezione, che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Carabinieri NAS. Durante i controlli è stato ...Così il presidente del Consiglio,, nelle comunicazioni all'Aula della Camera in vista del Vertice Ue di domani e dopodomani. "Le comunicazioni del Governo alle Camere prima del Consiglio ...Nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulle comunicazioni di Mario Draghi in vista del Consiglio Europeo, Salvini ha di nuovo lanciato strali contro la Cina, forse nell'estremo tentativo di ...Roma, 24 mar. Adnkronos) – "Da questa settimana" i "dati sui vaccini" verranno pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio, "Regione per Regione, categoria di età per categoria di età" al fine ...