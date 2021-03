Maifredi: «Pirlo? In questo caso non verrebbe confermato dalla Juventus» (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ex allenatore della Juventus, Gigi Maifredi, ha parlato del momento delicato di Andrea Pirlo: le sue dichiarazioni Gigi Maifredi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento delicato di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. «Quanto a Pirlo dipende da come finisce la stagione. Se vince la coppa Italia e si qualifica per la Champions può ambire a restare, altrimenti con tutto il bene per Andrea, potrà essere sostituito. Ha messo in campo quel che poteva, non avendo esperienza. Però è stato il più importante play del mondo e la conoscenza del calcio ce l’ha. Ha dovuto prendere una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due scudetti ma senza convincere e c’è un centrocampo diverso dal passato. Pensavano che con CR7 si mettessero al riparo da tutto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) L’ex allenatore della, Gigi, ha parlato del momento delicato di Andrea: le sue dichiarazioni Gigi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento delicato di Andreasulla panchina della. «Quanto adipende da come finisce la stagione. Se vince la coppa Italia e si qualifica per la Champions può ambire a restare, altrimenti con tutto il bene per Andrea, potrà essere sostituito. Ha messo in campo quel che poteva, non avendo esperienza. Però è stato il più importante play del mondo e la conoscenza del calcio ce l’ha. Ha dovuto prendere una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due scudetti ma senza convincere e c’è un centrocampo diverso dal passato. Pensavano che con CR7 si mettessero al riparo da tutto ...

