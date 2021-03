Libia. Se la presenza dei mercenari diventa sfera di influenza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli ultimi giorni dalla Libia sono uscite diverse informazioni su movimenti delle unità armate esterne che supportano i due fronti – Tripolitania e Cirenaica – che fino a pochi mesi fa si combattevano. La questione è piuttosto delicata, in primo piano tra le preoccupazioni avanzate dall’Onu riguardo al processo di stabilizzazione in corso – dove le Nazioni Unite hanno guidato il voto al Foro di dialogo da cui è uscito il Governo di unità nazionale (Gnu) che traghetterà il paese alle elezioni. Secondo l’accordo di cessate il fuoco che ha portato poi al meccanismo di elezione del Gnu, le forze straniere avrebbero dovuto lasciare il paese entro il 23 gennaio. Ma così non è stato, anzi stando alle informazioni disponibili a Formiche.net, e notando il traffico soprattutto aereo degli ultimi mesi (marker dei rifornimenti), gli attori esterni si sarebbero rinforzati e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Negli ultimi giorni dallasono uscite diverse informazioni su movimenti delle unità armate esterne che supportano i due fronti – Tripolitania e Cirenaica – che fino a pochi mesi fa si combattevano. La questione è piuttosto delicata, in primo piano tra le preoccupazioni avanzate dall’Onu riguardo al processo di stabilizzazione in corso – dove le Nazioni Unite hanno guidato il voto al Foro di dialogo da cui è uscito il Governo di unità nazionale (Gnu) che traghetterà il paese alle elezioni. Secondo l’accordo di cessate il fuoco che ha portato poi al meccanismo di elezione del Gnu, le forze straniere avrebbero dovuto lasciare il paese entro il 23 gennaio. Ma così non è stato, anzi stando alle informazioni disponibili a Formiche.net, e notando il traffico soprattutto aereo degli ultimi mesi (marker dei rifornimenti), gli attori esterni si sarebbero rinforzati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia presenza Uiguri, l'autogol dell'Europa La composizione del Newlines Institute, poi, rivela la presenza di numerosi ex funzionari del ... dall'Iraq alla Libia fino alla Siria. Ben nota è anche la sua attitudine verso la Cina, testimoniata ...

Terminata la visita di 2 giorni di Guerini nel Corno d'Africa ... nel Sahel, nel Corno d'Africa, nel Golfo di Guinea e in Libia si decide la nostra sicurezza e per ... La presenza militare italiana è anche a tutela degli interessi nazionali'. Atterrato poi a ...

Libia e non solo. Ecco l'Italia nel Mediterraneo (e la sponda Usa) Formiche.net Partenze senza sosta da Libia e Tunisia: diecimila migranti già salpati in tre mesi Diecimila migranti sono partiti grazie ai trafficanti di uomini da Libia e Tunisia nei primi due mesi e mezzo dell'anno. E sarebbero arrivati tutti se non ci fosse stata la Guardia costiera libica che ...

La nuova Libia si aggrappa all'Italia, e soprattutto a Eni Di Maio e Descalzi a Tripoli, primi a incontrare il nuovo governo. All'Huffpost le analisi di Dessì (Iai) e Varvelli (Ecfr) ...

