Le spese militari e il governo Draghi

I social non cambiano più di tanto nelle loro dinamiche, e oggi come dieci anni fa ci sono pagine Facebook devote alla disinformazione seriale. Ce ne avete segnalata una che si chiama Ufficio Sinistri. Il buco nero in cui è scomparsa la sinistra italiana. Una pagina nata a marzo 2017 che condivide ogni cosa che può essere utile per attaccare la fazione politica avversa. A me questo non dà alcun fastidio, almeno finché l'attacco è corretto. Il diritto di critica è sacrosanto. Il problema sono post come quello che ci avete segnalato, che vi riporto nella sua interezza: 5 milioni e 600 milia italiani in povertà estreme. Centinaia di migliaia di famiglie che non arrivano a fine mese. Code chilometriche davanti alle mense della Caritas. Disoccupazione, precarietà, negozi che chiudono. Il governo Draghi invece che offrire risposte alla popolazione in ...

