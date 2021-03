Incidente in via Ceresolia a Fossano, una donna ferita non grave (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fossano I Vigili del fuoco di Cuneo con i colleghi volontari del distaccamento cittadino sono intervenuti questa sera, mercoledì 24 marzo, per soccorrere una donna rimasta incastrata tra le lamiere ... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 24 marzo 2021)I Vigili del fuoco di Cuneo con i colleghi volontari del distaccamento cittadino sono intervenuti questa sera, mercoledì 24 marzo, per soccorrere unarimasta incastrata tra le lamiere ...

Advertising

lavocedelne : RT @vvfveneto: #24marzo 18:45 #Padova #incidente tra tre auto in via Colotti tra cui una rovesciata: un ferito. Intervento di soccorso di #… - vvfveneto : #24marzo 18:45 #Padova #incidente tra tre auto in via Colotti tra cui una rovesciata: un ferito. Intervento di socc… - AretusaMoro : RT @pensivin: Allarme per tutto il mondo: cosa nasconde l’incidente di Suez - Pietro_Otto : RT @pensivin: Allarme per tutto il mondo: cosa nasconde l’incidente di Suez - pensivin : Allarme per tutto il mondo: cosa nasconde l’incidente di Suez -