George Segal | l' attore di The Goldbergs morto a 87 anni

È morto a 87 anni George Segal, attore statunitense del cinema e della televisione. Cinema, morto a 87 anni l'attore americano George Segal

A 87 anni, in seguito ad alcune complicazioni per un'operazione di bypass cardiaco, è morto l'attore, candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in 'Chi ha paura di Virginia Woolf'. L'attore si è spento in California e a riportare la ...Dopo una lunghissima carriera è morto all'età di 87 anni a Santa Rosa in California, in seguito a complicazioni insorte dopo l'impianto di un bypass coronarico, il celebre attore, candidato all'Oscar e vincitore di 2 Golden Globe , che ha attraversato oltre 60 anni di spettacolo americano, dagli anni Sessanta fino alla recentissima serie tv The Goldbergs , in cui ...L’attore, che 1967 è stato candidato all'Oscar come miglior non protagonista per «Chi ha paura di Virginia Woolf?», si è spento a 87 anni, in California. Stando alla moglie, sarebbero state le complic ...Durante un'operazione di bypass coronarico è morto a 87 anni l'attore americano George Segal, famoso per le sue commedie degli anni Settanta, ma noto anche al pubblico più recente per The Goldbergs e ...