Dayane Mello velenosa su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | “non so se c' è chimica tra loro ”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo Il Grande Fratello Vip 5 i rapporti trasono ancora freddi: la modella brasiliana non crede molto alla storia dell'attrice conresta scettica sulla relazione tra: secondo la modella brasiliana tra i due non ci sarebbee, come lei stessa ha ricordato durante l'intervista con Casa Chi, fondamentale in un rapporto è che a letto le cose funzionino. Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5,sta provando a recuperare i sei mesi passati lontani da sua figlia Sofia. La modella brasiliana ieri è stata ospite di Casa Chi e tra le varie cose è ...

Advertising

oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - oceant4egimedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

La modella brasiliana, ospite a Casa Chi con Alfonso Signorini, rivela importanti dettagli sulla sua vita privata e parla di Rosalinda senza mezzi termini.è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Una delle principali indiziate alla vittoria insieme a Tommaso Zorzi , nella puntata finale non è ...resta scettica sulla relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga : secondo la modella brasiliana tra i due non ci sarebbe chimica e, come lei stessa ha ricordato durante l'intervista ...Dopo la fine del Grande Fratello Vip Dayane Mello torna a parlare della relazione fra l’amica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dayane Mello sembra non credere molto all’amore ...La modella brasiliana, amica nel programma di Canale 5 della siciliana fidanzata del figlio dell'ex portiere, non è convita della loro storia ...