Covid, scoperta nuova variante in India (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il ministero della Sanità Indiano – come riportato dal Guardian – ha annunciato la scoperta di una nuova variante del coronavirus: una "doppia mutazione", precisamente, che si andrebbe quindi ad aggiungere a quelle già individuate in altri Paesi, come quella inglese e sudafricana. Il ministero della salute ha, tuttavia, specificato in un comunicato che "le nuove varianti non sono state rivelate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati" dell'India Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

