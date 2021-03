Covid Lazio, oggi 1.709 contagi e 30 morti. A Roma 700 casi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 30 morti. Da ieri nella Regione sono stati fatti oltre 30mila test. I guariti sono stati 1.714. “Stima dell’Rt è in lieve calo, intorno al valore 1” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, esprimendo cauto ottimismo. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700”. Nella Asl Roma 1 – si legge nel report odierno – sono 315 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 4 i ricoveri. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 1.709 i nuovida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 30. Da ieri nella Regione sono stati fatti oltre 30mila test. I guariti sono stati 1.714. “Stima dell’Rt è in lieve calo, intorno al valore 1” dice l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio D’Amato, esprimendo cauto ottimismo. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Icittà sono a quota 700”. Nella Asl1 – si legge nel report odierno – sono 315 inelle ultime 24 ore e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 4 i ricoveri. Si ...

