Covid | Draghi | ' lotti vaccini da Anagni diretti in Belgio | sorveglianza continua'

Advertising

giorgio_gori : Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% de… - TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - SkyTG24 : A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni al #Senato in vista del Consiglio Ue del 25… - annamariamoscar : Nuovo Decreto Draghi in arrivo: cosa cambia dopo Pasqua, dalla scuola alle restrizioni - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'rafforzare coordinamento Ue o altre strade'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Il Governo accelara sui vaccini antiin Italia . Per centrare l'obiettivo di "500mila dosi al giorno" fissato daoggi durante le comunicazioni in Senato, i tecnici di Palazzo Chigi hanno elaborato un nuovo documento con le ...: 'Obiettivo mezzo milione di vaccini al giorno'. L'Ue rivede il meccanismo sull'export dei vaccini, introducendo i principi di proporzionalità e reciprocitàRoma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sabato sera ricevo una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso ...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Sui vaccini il "coordinamento europeo va cercato e bisogna far di tutto per rafforzarlo, se poi non funziona vanno trovate altre strade. Questo è pragmatismo, ma non in sen ...