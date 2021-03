Adriana Volpe, brutta notizia per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Adriana Volpe, conduttrice di spessore ha dovuto fare i conti con una realtà deludente. Gli ascolti del suo programma sono bassi e si prospetta la chiusura la trasmissione. Adriana Volpe: Ogni Mattina non decolla, share troppo basso Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8 ha raggiunto a fatica 1% di share. Un risultato scoraggiante per la padrona di casa che nonostante abbia fatto del suo meglio e abbia dato tutta se stessa deve fare i conti con un dato oggettivo. Il risultato raggiunto in termini di ascolti è troppo basso rispetto ai costi che occorrono per sostenere il format. Proprio questo motivo, come fa sapere anche Tv Blog, molto probabilmente il programma non sarà più tramesso il prossimo anno. Ogni Mattina: Da 4 ore a due, il programma ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), conduttrice di spessore ha dovuto fare i conti con una realtà deludente. Gli ascolti del suo programma sono bassi e si prospetta la chiusura la trasmissione.: Ogni Mattina non decolla, share troppo basso Ogni Mattina, il programma condotto dasu Tv8 ha raggiunto a fatica 1% di share. Un risultato scoraggiante per la padrona di casa che nonostante abbia fatto del suo meglio e abbia dato tutta se stessa deve fare i conti con un dato oggettivo. Il risultato raggiunto in termini di ascolti è troppo basso rispetto ai costi che occorrono per sostenere il format. Proprio questo motivo, come fa sapere anche Tv Blog, molto probabilmente il programma non sarà più tramesso il prossimo anno. Ogni Mattina: Da 4 ore a due, il programma ...

