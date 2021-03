Vaccini, domani revisione dell'Ue del meccanismo autorizzazione export dosi (Di martedì 23 marzo 2021) «La Commissione europea adotterà domani una revisione del meccanismo di autorizzazione e trasparenza sull'export » dei Vaccini. Lo ha annunciato il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 marzo 2021) «La Commissione europea adotteràunadeldie trasparenza sull'» dei. Lo ha annunciato il portavoce’Esecutivo comunitario, Eric Mamer...

Advertising

eziomauro : Flop vaccini in Lombardia, si dimette parte del Cda di Aria. Da domani gli over 80 saranno contattati per telefono… - TgLa7 : ????Draghi: somministrazione #AstraZeneca riprende da domani. Obiettivo governo è fare il maggior numero vaccini???? - TgLa7 : ??#Vaccini Figliuolo e Curcio si vaccinano domani con #AstraZeneca - mirkotursi : RT @AntDiBella: Da domani (martedi 23 marzo) a new york potrà vaccinarsi chiunque abbia piu’ di 50 anni. Lo ha annunciato il governatore C… - petunianelsole : Domani la Commissione Ue adotterà la revisione del meccanismo di trasparenza e autorizzazione delle esportazioni di… -