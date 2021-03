Unione Inquilini: riutilizzo patrimonio, via a tavoli con Inps (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Chiuso oggi il primo tavolo di confronto con il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico e le rappresentanze di Unione Inquilini ottenuto grazie al presidio della scorsa settimana a Ostia e per l’intervento dell’onorevole Stefano Fassina”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unione Inquilini. “Siamo molto soddisfatte dell’esito di questo tavolo dove con l’assessora alle politiche sociali del X Municipio Germana Paoletti si e’ concordato l’avvio immediato di incontri che porteranno a un protocollo per l’utilizzo delle palazzine Enam in Largo delle Sirene da parte delle associazioni del territorio”, afferma Emanuela Isopo di Unione Inquilini Ostia. “Ostia e’ solo il primo passo per una collaborazione su scala nazionale- spiega Silvia Paoluzzi della segreteria ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Chiuso oggi il primo tavolo di confronto con il Presidente dell’Pasquale Tridico e le rappresentanze diottenuto grazie al presidio della scorsa settimana a Ostia e per l’intervento dell’onorevole Stefano Fassina”. E’ quanto si legge in una nota dell’. “Siamo molto soddisfatte dell’esito di questo tavolo dove con l’assessora alle politiche sociali del X Municipio Germana Paoletti si e’ concordato l’avvio immediato di incontri che porteranno a un protocollo per l’utilizzo delle palazzine Enam in Largo delle Sirene da parte delle associazioni del territorio”, afferma Emanuela Isopo diOstia. “Ostia e’ solo il primo passo per una collaborazione su scala nazionale- spiega Silvia Paoluzzi della segreteria ...

100cellae : L’Unione Inquilini: “L’Ater trovi una soluzione dignitosa per le famiglie di via XVI Settembre” - KenSharo : New post (INPS: IL PRESIDENTE TRIDICO HA DETTO SÌ - Unione Inquilini) has been published on NUOVA RESISTENZA antif… - Big_Notizie : Caso via XVI Settembre, l’Unione Inquilini attacca l’Ater Civitavecchia: “Vicenda deplorevole” - KenSharo : New post (Radio - Unione Inquilini Notizie - Intervista speciale con Giorgio Spaziani Testa presidente Confedilizi… - romainquilini : Giovedì 25 marzo h.16.30 Radio Unione Inquilini Notizie una puntata straordinaria! collegatevi da pc, tablet e smar… -