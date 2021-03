Una Vita, anticipazioni: JOSÈ MIGUEL scopre che BELLITA è stata avvelenata! (Di martedì 23 marzo 2021) Tutti i nodi tra Margarita Carrion (Igo Lisbert) e BELLITA del Campo (Maria Gracia) verranno al pettine nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Tra non troppo tempo, José MIGUEL Dominguez (Manuel Bandera) si renderà infatti conto del fatto che la moglie è stata avvelenata e i sospetti ricadranno ineVitabilmente sulla consorte di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Scopriamo insieme per quale ragione… Una Vita, news: Margarita innesca una crisi tra BELLITA e JOSÈ MIGUEL Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Margarita approfitterà della “finta amicizia” che instaurerà con BELLITA per introdursi in casa sua e avvelenarla poco ... Leggi su tvsoap (Di martedì 23 marzo 2021) Tutti i nodi tra Margarita Carrion (Igo Lisbert) edel Campo (Maria Gracia) verranno al pettine nelle prossime puntate italiane della telenovela Una. Tra non troppo tempo, JoséDominguez (Manuel Bandera) si renderà infatti conto del fatto che la moglie èavvelenata e i sospetti ricadranno inebilmente sulla consorte di Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Scopriamo insieme per quale ragione… Una, news: Margarita innesca una crisi traCome abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle, Margarita approfitterà della “finta amicizia” che instaurerà conper introdursi in casa sua e avvelenarla poco ...

